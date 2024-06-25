Sony, Universal и Warner обвинили ИИ-стартапы в плагиате

Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Mario Aurich; 5-tv.ru

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Крупнейшие студии подали в суд на сервисы для генерации песен.

Голоса короля поп-музыки и других исполнителей пытается себе присвоить нейросеть. Крупнейшие студии подали в суд на сервисы для генерации песен.

Искусственный интеллект обвиняют в плагиате. Согласно судебному иску, при обучении нейросетей незаконно используются тысячи записей мировых хитов. А это — прямое нарушение авторских прав. Sony, Universal и Warner, которым принадлежат музыкальные произведения, хотят добиться компенсации до 150 тысяч долларов за каждую песню.

Среди украденной нейросетями музыки творчество таких исполнителей как группа ABBA и Мэрайя Кэри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России будет создан компьютер, имитирующий мозг человека. Уникальными исследованиями занимаются ученые Московского физико-технического института. Они уже начали разрабатывать первый искусственный нейрон и научились делать мемристоры.