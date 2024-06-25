В Дагестане после нападений проверят чиновников на руководящих должностях

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Причем данная работа будет проводиться в несколько этапов.

В Дагестане проведут ревизию личных дел всех занимающих в республике руководящие должности. Такое заявление сделал глава региона Сергей Меликов в ходе сессии законодательного органа. Выступление транслировалось на сайте Народного собрания Дагестана.

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, <…> в том числе и депутатов Народного собрания», — сказал он.

Меликов добавил, что данная работа будет проводиться в несколько этапов.

Кроме того, глава Дагестана выступил против ношения никаба из соображения безопасности. Он напомнил, что это несвойственно кавказским народам. В частности, одежда дает мужчинам возможность скрываться, а женщинам — проносить запрещенные предметы.

Теракты в Дагестане

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

По последним данным, погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы государств направляют России соболезнования в связи с терактом в Дагестане. Однако не все страны решили высказать слова поддержи жителям РФ.