Жена Джулиана Ассанжа о его освобождении: «Станет свободным человеком»

Фото: Zuma \ TASS

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Его отпустили из тюрьмы Белмарш 24 июня, а уже 26-го состоится заседание в суде на острове Сайпан.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально отпустят после подписания судьей договора между журналистом и Минюстом США. Произойдет это на слушании 26 июня на острове Сайпан (Северные Марианские острова). Об этом заявила жена Ассанжа, ее слова приводит издание Daily Mail.

«Он станет свободным человеком, как только судья подпишет соглашение, а это будет завтра», — сказала она.

Женщина также подчеркнула, что для нее, как для жены, свобода Ассанжа всегда была приоритетным вопросом.

Накануне, 24 июня, Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы строгого режима Белмарш. Как сообщили в WikiLeaks, Высокий суд Лондона освободил его под залог. В тюрьме Ассанж пробыл 1901 день, а после освобождения он отправился в аэропорт, откуда на самолете улетел в Австралию.

Недавно появлялась информация, что Ассанж незадолго до освобождения достиг предварительной договоренности и признании себя частично виновным в обмен на свободу. При этом представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освобождение Ассанжа повлияет на выборы в США.