«Ситуация хуже»: почему нельзя лечить ожоги борщевиком народными средствами

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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И чем стоит обрабатывать поврежденную кожу?

Место ожога борщевиком Сосновского нельзя лечить такими народными средствами как сметана или кефир. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный врач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.

«„Народные» средства, на которые ссылаются любители лечения «как бабуля делала», не помогают, но могут быть опасны. Если ситуация становится хуже — не сидите дома, отправляйтесь в травмпункт», — предупредил специалист.

Тарасов также не рекомендует обрабатывать место ожога борщевиком маслом или спиртом. Все дело в липидной пленке, которая образуется на месте повреждения кожи, что является крайне благотворной средой для возникновения инфекции.

Эксперт советует еще до возникновения пузырей обработать пострадавшее место специальным средством против термических ожогов, например, аэрозолем или мазью. Также врач напоминает: вскрывать пузыри ни в коем случае нельзя. Если же это произошло случайно, стоит применять антисептические примочки с корой дуба и фурацилином. Помогут и антибактериальные мази.

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