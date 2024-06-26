Где спрятаться от внуков летом: недорогие путешествия для пенсионеров
Отличным вариантом отдыха для пенсионеров является поездка на Байкал
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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Какие красивые и интересные места можно посетить?
Солнечное лето пенсионерам можно провести не только на даче или с внуками. Существует много интересных вариантов путешествий, которые понравятся каждому. О нескольких из них рассказало издание URA.RU.
Круиз из Москвы в Петербург
Круиз из Москвы в Петербург по верхнему течению Волги — отличный выбор для поездки бабушек и дедушек в незабываемое путешествие. Так они смогут побывать сразу в нескольких городах, например, в Угличе и Сортавале. Атмосфера этих мест особенно уютная.
Проживать можно либо в одиночной, либо в парной каюте. Стоимость таких круизов обычно начинается от 40 тысяч рублей.
Соседние страны
Заграница — это не только дорогая Европа, но и близлежащие страны, например, государства бывшего Советского Союза. Это отличная возможность окунуться в ностальгическую атмосферу и восстановить связь с историей. Главное помнить — июль в странах Центральной Азии очень жаркий, поэтому для поездки лучше выбирать другие месяцы.
А в июле можно посетить, например, Минск. Там климат более мягкий, а также есть множество памятных мест, в том числе — Брестская крепость. Стоимость билетов в Минск начинается от четырех тысяч рублей.
Большие озера
Летом необязательно ездить именно на море, можно насладиться и прекрасными озерами. Например, отдохнуть на Имандре, озере в Мурманской области.
Также можно посетить Ладогу и, конечно, Байкал, где красота и масштаб впечатлит любого взыскательного туриста. Спокойный отдых в уникальном месте — один из лучших вариантов.
Санатории
Санатории — это отличное решение для тех, кто хочет поправить свое здоровье и одновременно отдохнуть. Обычно за оздоровлением едут на Кавказ. Также замечательные санатории есть и в Краснодарском крае.
При этом необязательно проживать там все время. Где-то можно просто посещать процедуры, снимая квартиру в уютном районе.
Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли отдохнуть бюджетно в Европе.