Впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» впервые доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Фото: www.globallookpress.com / tvoyplanetary

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Аппарат из Китая «Чанъэ-6» успешно завершил свою миссию.

Впервые в истории человечества образцы грунта с обратной стороны Луны доставлены на Землю. Их собрал китайский аппарат «Чанъэ-6», он благополучно завершил свою миссию. Трансляцию посадки вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китай 3 мая впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны. Почти спустя месяц он успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс — Эйткен.

Образцы зонд собрал при помощи буровой установки и роботизированного ковша. После этого «Чанъэ-6» состыковался с орбитальным модулем и при помощи возвращаемого модуля доставил грунт на Землю.

Сегодня, 25 июня, «Чанъэ-6» успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Миссия заняла более 50 дней.