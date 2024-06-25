Уже не в тюрьме, но еще не на свободе: что ждет Джулиана Ассанжа в США

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Основатель WikiLeaks и самый известный в мире расследователь направляется в Штаты, чтобы предстать перед судом.

Неожиданная новость пришла несколько часов назад из Великобритании, где выпустили из тюрьмы Джулиана Ассанжа.

Основатель WikiLeaks, которого в США обвиняют в краже и обнародовании секретных данных, уже завтра предстанет перед американским судом. И сообщается, что Ассанж заключил некую сделку с властями США.

Что ждет самого известного расследователя в мире, выясняла корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Джулиан Ассанж уже не в тюрьме, но еще и не на свободе. В аэропорту подписывает документы и улетает из Великобритании. Короткое видео, которое опубликовала WikiLeaks, за минуты разлетелось по всему миру.

Раскрывший преступления США в Ираке и Афганистане, он не был дома больше десяти лет: семь был заточен в посольстве Эквадора, еще пять отбывал в тюрьме строгого режима. И уже не должен был выйти никогда. Но вот жена Ассанжа благодарит всех, кто спас его от пожизненного срока.

«За годы тюремного заключения и преследований Джулиана сформировалось невероятное движение. Движение людей из всех слоев общества, со всего мира, которые поддерживают не только Джулиана и не только нашу семью, но и то, за что выступает мой муж: правду и справедливость. Нам по-прежнему нужна ваша помощь. С освобождением Джулиана начинается новая глава», — говорит жена Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж.

После стольких попыток американских властей экстрадировать Ассанжа, условия сделки с Минюстом США выглядят для него внезапно свалившимся счастьем. Ожидается, что из 18 пунктов обвинения, по которому ему грозило 175 лет тюрьмы, он признает себя виновным лишь по одному. За это формально его приговорят к пяти годам заключения и тут же зачтут те, что он отбыл в тюрьме Белмарш. По сути, просто помилование. Ассанжу вдруг простят публикацию секретных документов.

Такую щедрость связывают с попыткой Байдена заработать себе предвыборные очки. Все происходит в преддверии дебатов с главным соперником — Трампом.

«То, что сейчас он пошел на сделку, и то, что его освобождают, в очередной раз нам доказывает, что дело это было политическое, и там никаких домогательств не было. Было желание США, с одной стороны, напугать гипотетических последователей дела Ассанжа, а с другой стороны, получить информацию о том, кто сливал ему те или иные документы», — объясняет политолог Вячеслав Беляков.

Опубликованные WikiLeaks данные о преступлениях США в Ираке и Афганистане стали самой крупной утечкой военных документов в истории. В 2010 году против Ассанжа в США возбудили уголовное дело и начали преследование всеми возможными способами. Внезапно появилась девушка, которая обвиняла Ассанжа в домогательствах. В том же году в Швеции возбудили еще одно уголовное дело.

Американские власти с яростью боролись за экстрадицию основателя WikiLeaks в то время, как его поддерживали по всему миру. И сейчас громко радуются его освобождению.

«Хороший человек наконец–то свободный. Наступает переломный момент», — высказался американский журналист Такер Карлсон.

«Прекрасно, что Джулиан Ассанж наконец-то будет освобожден, что попахивает отчаянным гамбитом Байдена в борьбе за голоса либертарианцев. Но довольно постыдно, что ему пришлось провести годы в иностранной тюрьме», — подчеркнул бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

После пяти лет в клетке два на три метра в полной изоляции Ассанж может встретиться с женой и с детьми, которых он видел только из-за решетки. Но сначала — заседание, на котором он должен признать часть вины. Оно состоится недалеко от его родной Австралии — на Северных Марианских островах. И, если в этот раз американские власти сдержат свое слово, Ассанж сможет вернуться на родину.