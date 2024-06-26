Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино

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По официальным данным, трагедия унесла жизни шести человек.

На месте пожара в Фрязино идет разбор завалов, а следователи выясняют, почему последняя проверка пожарной безопасности здесь была семь лет назад.

Более того, оказалось, что в МЧС обнаружили в здании сразу 29 нарушений, в том числе — отсутствие пожарной сигнализации и систем оповещения. А арендаторы вообще уверены, что помещения были непригодны для использования.

Корреспондент «Известий» Илья Аникеев разбирался, почему так могло произойти.

В почерневших от сажи и копоти руинах только по очертаниям можно узнать здание бывшего научно-исследовательского института во Фрязино. «Книжка» — так называли его местные жители.

Точную причину пожара установит следствие. Огонь полностью потушили, идет разбор завалов. Известно, что здание находилось в частной собственности, а помещения сдавались в аренду.

Здание НИИ приватизировали в начале 1990-х. Из-за расположения воздуховодов и шахты лифта в центре постройки пламя молниеносно распространилось по этажам и отрезало людям пути эвакуации. Вдобавок внутри стали взрываться кислородные баллоны.

«НИИ чаще всего используются не по назначению — не как офисные здания. Появляются иные назначения функциональной пожарной опасности. В офисных зданиях кислородных баллонов просто не должно быть. Они там не нужны. Они чаще всего нужны для каких-то производственных процессов», — объясняет эксперт в области пожарной безопасности Александр Морозов. —

Пожарную безопасность последний раз здесь проверяли семь лет назад. Начиная с 2007-го, МЧС нашло 29 нарушений, которые, по всей видимости, даже не пытались исправить.

«В два часа нас отпускают, потому что у нас полностью непригодное для работы помещение. И лифты там не работали. У нас каждый день люди по два часа сидели в закрытых лифтах», — поделилась подробностями женщина, работавшая в сгоревшем здании.

Владельцев штрафовали за отсутствие автоматической пожарной сигнализации, систем противодымной вентиляции и оповещения. А стены на пятом этаже, где произошло возгорание, были отделаны материалами высокой пожарной опасности.

«О том, что дешевые токсические материалы были применены, говорят видеокадры, которые показывают, что идет массовый черный дым», — отмечает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

По словам самих арендаторов, помещения были непригодны для использования.

«Мы снимали там помещение на втором этаже. Там на лифте было страшно подниматься. Ужасное состояние. Водопровод был, но он был слабый», — рассказывает арендатор Расул Гаджиев.

Вот и в день трагедии в системе пожарного водопровода напор оказался слишком слабым. Спасателям пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии. По необъяснимой причине находившихся в здании людей не могли эвакуировать через окна в течение полутора часов.

«Либо здесь не были организованы подъездные пути к этому зданию, и пожарные не могли установить подъемные механизмы, лестницы. Но основной все-таки путь эвакуации людей при пожаре — это не клинчатые подъемники, не пожарные лестницы, а, прежде всего, лестничные клетки самого здания», — обращает внимание академик Национальной академии наук пожарной безопасности Сергей Груздь.

Эвакуацию по лестничным пролетам осложняли сильное задымление и высокая температура. К тому же, системой оповещения о возгорании, по словам очевидцев, служила не автоматика, а крики людей.

«Здание достаточно старое, и системы оповещения, подозреваю, что не работали. У меня там в момент пожара находился знакомый человек, и система оповещения была криком его», — подчеркивает очевидец Максим.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины возгорания выдвигаются самые разные. Не исключено, что у следствия будет много вопросов не только к владельцам сгоревшей «книжки», но и к контролирующим органам.