Расширение возможностей: в какие страны поехать за границу в 2024 году

В 2024 году россиянам будут доступны прямые рейсы в 50 стран

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Для россиян могут открыть прямые рейсы в 50 стран.

В 2024 году для россиян буду доступны прямые рейсы в 50 стран. О том, где можно будет отдохнуть, сообщает издание KP.RU.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, до пандемии для граждан РФ было доступно 64 страны. На данный момент — 44. Но есть перспектива, что количество увеличится до 50 стран.

Не исключено, что до конца 2024 года запустят прямые рейсы в Индонезию, а именно на остров Бали.

Несмотря на сложности, даже сейчас есть востребованность среди россиян провести там отдых. За первый квартал этого года туда отправилось более 50 тысяч человек.

Также получится открыть прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на филиппинский остров Себу. Губернатор провинции Себу Гвендолин Гарсия выступила на ПМЭФ-2024, где пообещала, что аэропорт будет готов принимать российские лайнеры.

Кроме того, отдохнуть получится и на курортном острове Занзибар в Танзании. В Минтрансе РФ прокомментировали, что Россия и Танзания уже подписали соглашение о воздушном сообщении.

Сейчас для россиян обсуждают открытие рейсов в Египет в три аэропорта на Средиземном море. Это Александрия, Нью-Аламейн и Марса-Матрух.

Глава Управления по туризму Египта Амр Эль-Кади подчеркнул, что сейчас курорты развиваются и доступность прямого путешествия находится в процессе обсуждения. Однако проблемы остаются для полета в Бразилию, а также ЮАР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие есть плюсы у путешествия в одиночестве.