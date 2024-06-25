Настоящие театральные страсти: определились лауреаты премии «Золотая маска»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Какие постановки стали лучшими в своих номинациях?

Накануне в Москве разыгрались настоящие театральные страсти: раскрыли, пожалуй, главную интригу культурного сезона. Жюри самой престижной театральной премии России назвали лучшие спектакли.

Вот только в некоторых номинациях выбрать, кому вручать «Маски», так и не получилось. Зато другие постановки забрали сразу аж по три награды.

Корреспондент «Известий» Дарья Сенникова побывала на вручении и узнала, какие спектакли точно стоит увидеть.

Ярко, громко и на весь Арбат: за 30 лет «Золотая маска» не утратила главного — она удивляет.

Выбрать лучших из лучших не смогли сразу в нескольких номинациях. Хотя в этом году и сам отбор проходил нестандартно.

«Сначала экспертный совет ездит по городам и весям и отбирает то, что считает достойным, и назначает номинантов. А жюри уже ничего не может сделать с этим, только выбрать из тех номинантов, которые представлены», — рассказывает историк театра, член жюри национальной театральной премии «Золотая маска» Вадим Щербаков.

Раньше театры со всей страны сами везли в Москву свои постановки. Но с каждым годом спонсоров для командировок становилось меньше. В итоге эксперты сами поехали на отсмотры. Под вопрос поставили даже само существование фестиваля.

«В нашей стране сейчас много событий — и радостных, и очень тяжелых. А театр, как мне кажется, всегда находился и обязан находиться на передовой чувств и эмоций. Должен одушевлять и уравновешивать зрителя с миром в самые ответственные и критические минуты жизни», — говорит президент Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» и народный артист РФ Владимир Машков.

«Маску» за лучшую работу режиссера забрал спектакль «Чайка» — постановка по одноименной пьесе Чехова. Главную женскую роль Ирины Аркадиной исполнила Елизавета Боярская.

«Это сочинение Льва Дудина по пьесе Чехова „Чайка“. Поэтому здесь по-другому плетется история сама. И на первый план выходит история художников, предназначение художников, судьбы художников. То есть мы говорим именно о том, что такое быть артистом, что такое быть драматургом», — объясняет заслуженная артистка России Елизавета Боярская.

Лучшей оперой стал «Бал-маскарад» на постановку Джузеппе Верди, написанную еще в конце XVIII века. В пермском театре всегда очередь.

«Город с большими традициями оперными и балетными. Публика очень теплая, отзывчивая», — отмечает победитель в номинации «Лучшая мужская роль. Опера» Владислав Сулимский.

Лучшая роль второго плана в номинации — у Александра Суханова из Санкт-Петербургского театра музкомедии.

«За роль второго плана в спектакле театра музыкальной комедии „Петр Первый“. Это роль Досифея. Скажу так, это собирательный образ. И вообще создавать образ какого-то исторического персонажа всегда очень интересно», — рассказывает победитель в номинации «Лучшая мужская роль второго плана. Мюзикл» Александр Суханов.

Кукольный спектакль «Авиатора» из казанского театра «Экият» взял сразу три «маски».

«Впервые получили в трех номинациях три „золотые маски“. Такого вообще никогда не было!» — поделился впечатлениями артист-кукловод татарского театра «Экият» Дилюс Хузяхметов.

В итоговой программе было 50 спектаклей, но восемь «Золотых масок» так и нашли своих хозяев. Лучшая женская роль оперетта — мюзикл, лучшая работа дирижера — балет — в этих номинациях, как и еще в шести, жюри свой выбор, так и не смогли сделать.