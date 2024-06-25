«Хотим укреплять»: как Иран готовится к досрочным выборам президента

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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На пост главы государства претендует шесть кандидатов.

В Иране полным ходом идет кампания по досрочным выборам нового президента. В конце мая в результате крушения вертолета погиб предыдущий лидер страны Ибрахим Раиси.

До выборов, которые пройдут уже в эту пятницу, допущены шесть кандидатов. В своих предвыборных речах они, конечно, в основном фокусируются вокруг экономики и санкций, в плену которых буквально живет страна.

Но не обходят стороной и отношения с другими странами, особенно — с Россией. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о главном политическом событии года в Иране.

Скрываясь от палящего иранского солнца в глубине домов, Рахмад играет традиционную для народа музыку. Сегодня в стране — исламский праздник. Он выйдет со скрипкой и в пятницу, когда начнутся досрочные выборы президента. И, как сам говорит, обязательно пойдет голосовать, «потому что — иранец».

Изображения кандидатов — на фонарных столбах, фасадах домов. Некоторые не поскупились на агитацию — на перекрестке более 20 портретов действующего спикера парламента Мохамммеда Багер Галибафа. До вечера в городе работают комитеты — так называются здесь агитационные штабы.

«Это Масуд Пезешкиан — кандидат в президенты и бывший министр здравоохранения и медицинского образования страны», — говорит секретарь комитета кандидата в президенты Ирана Мохаммад Али Тасхири.

Задача кандидатов в президенты сейчас — привлечь как можно больше сторонников. Один из претендентов собирает жителей на площади в конце рабочего дня. Люди скандируют «господин Джалили». Его ждут на сцене, все уже готово. Выставлены микрофоны различных телекомпаний.

Но перед выступлением традиционное чтение Корана, в честь исламского праздника раздают прохладительный шербет. Саид Джалили — представитель верховного лидера Ирана в Высшем Совете национальной безопасности. Он начинает речь про жизнь страны в условиях санкций.

«Мы находимся под санкциями 45 лет. И мы бы ничего не сделали сами, если люди не участвовали во всех сферах страны», — говорит Саид Джалили.

Запреты в Иране уже давно научились обходить стороной: у многих американские айфоны, на дорогах автомобили собственного производства, а на местных базарах можно найти все что угодно и на любой кошелек. К примеру, китайские Nike.

Еще одна любимая тема предвыборных речей кандидатов — это развитие отношений с другими странами. Исполнительный вице-президент Ирана в интервью «Известиям» рассказывает о сотрудничестве в области торговли и безопасности.

«Некоторые государства смотрели на Запад. При Раиси это изменилось, и мы хотим укреплять наши отношения со странами которые в нашем регионе, а так же с Китаем и Россией», — говорит вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури.

Товарооборот между Ираном и Китаем вырос на 37%, а с Россией за первый квартал этого года — почти в два раза. РФ отправляет зерно, древесину. Иран — фрукты, орехи, стройматериалы.

Предприниматель Мортеза Мири надеется, что скоро начнет отправлять ковры в Россию, но для этого нужна единая платежная система. Иранец уверен, что несмотря на высокую цену, покупатель из России на его товар найдется. Это — полностью ручная работа, настоящий символ персидской культуры.

«Цена зависит от рисунка, от техники. Обычно их делают женщины. Кто-то работает с вашими компаниями — ковры покупают. В России очень интересуются нашими коврами. На Западе спрос меньше», — говорит председатель комиссии по культуре и ремеслам Ирана Мортеза Мири.

От этих выборов Мортеза, как и другие жители Ирана, ждут улучшения жизни. Все решится уже в эту пятницу. В четверг в стране день тишины. Выбор предстоит непростой. Ведь большинство кандидатов имеют один и тот же козырь на руках — все они готовы продолжать политику погибшего президента Ибрагима Раиси.