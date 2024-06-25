«Американский политолог про удар ВСУ по Севастополю: «В США заявляют об успехе»

Фото, видео: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские боевики атаковали Крым ракетами, которые киевский режим получил от властей Соединенных Штатов.

Удар ВСУ ракетами США по Севастополю — это эскалация огромного масштаба. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил американский политолог Джексон Хинкл.

По его словам, ничего подобного не было с самого начала российской спецоперации на Украине.

«Американские ракеты прилетели на пляж, где были мирные жители в Крыму. В США медиа пишут, что американские ракеты имеют большой успех в украинской армии. Это то, что они заявляют! Но затем, когда ракеты взрывают семьи на пляже Крыма, в западных СМИ говорят: украинские ракеты нанесли сопутствующий ущерб на территории России», — говорит политолог.

Украинские боевики атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Многие из них были сбиты средствами ПВО, однако одна из них сдетонировала в небе.

В воскресенье ВСУ выпустили сразу пять американских ракет ATACMS по мирным районам Севастополя. Большинство были сбиты силами ПВО, но одна сдетонировала в воздухе. В результате погибли четыре человека, еще 153 пострадали.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю.