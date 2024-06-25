«Не джигит, не принцесса»: Чехова о воспитании настоящих мужчин

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущая сказала, что если папа обижает маму, то и сын в семье может начать плохо относиться к девочкам.

Телеведущая Анфиса Чехова воспитывает сына, который растет джентльменом. Как же она делает из ребенка настоящего мужчину? Об этом она рассказала изданию 5-tv.ru на мероприятии SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

Она отметила, что дети всегда берут пример с родителей, и поэтому стоит воспитывать себя. Ребенок копирует поведение отца и матери, а из этого следует, что если он часто слышит маты, то ругать его за бранную речь будет глупым решением.

«Если папа обижает маму, то ребенок вполне может начать обижать девочек. Ну, либо от обратного. Если он слишком переживает за маму, может, наоборот, усвоить, что никогда так делать нельзя», — сказала телеведущая.

Поэтому Чехова старается работать над собой. Также она отметила важность здоровых отношений между мамой и папой. Даже если брак разрушен, то нельзя ребенка учить ненависти ко второму родителю и заставлять выбирать между ними. Ведь дети любят и маму, и папу.

«Если мы говорим о том, что папы нет и что-то пошло не так, то вовлекать ребенка в свою ненависть к мужчине или к женщине это 100% не воспитаешь ни джигита, ни принцессу. Все-таки ребенок должен видеть, как родители уважительно относятся друг к другу. Это очень важно, это именно важно для его психики», — отметила Чехова.

Телеведущая думает, что дети сами выбирают себе родителя. Точнее это делает новая душа, которая приходит на Землю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова рассказала, как настроить себя на позитив.