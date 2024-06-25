Сначала ломка, потом кайф: почему вам нужно срочно бросить пить

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Запретить себе притрагиваться к горячительным напитками — шаг, на который не всем хватает силы воли.

Употребление алкогольных напитков заметно ухудшает качество жизни человека. А отказ от вредной привычки круто меняет жизнь в лучшую сторону. О том, в течение какого времени организм полностью восстанавливается и какие именно улучшения происходят, рассказал врач-нарколог Дмитрий Мовчан в беседе с изданием «Известия».

Он объяснил, что первые дни отказавшегося от алкоголя человека будут самыми тяжелыми. У него появится масса неприятных симптомов: раздражительность, тревожность, головные боли, тремор рук и бессонница.

Но, по словам специалиста, все это временно и происходит из-за детоксикации. Неприятные симптомы начнут пропадать к концу второй недели.

«Можно заметить улучшение сна, повышение энергии и уравновешенное настроение. Однако психологическое желание употребить алкоголь может продолжать беспокоить. Важно запастись терпением и, возможно, обратиться за поддержкой к специалисту. Первые две недели без алкоголя — большой шаг к оздоровлению», — пояснил нарколог.

Уже через месяц после отказа от алкоголя человек может почувствовать улучшение самочувствия. Это будет связано с тем, что печень, которую годами отравляли, начнет, наконец, работать правильно и будет выводить накопившиеся токсины, восстановится давление, а за счет этого снизится риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, качество кожи, волос, ногтей заметно улучшится, человек начнет худеть, а сон станет крепким.

«В течение первых шести месяцев без алкоголя произойдут значительные улучшения. Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной „подпитки“ будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — подытожил специалист.

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