«Скучно»: Иван Охлобыстин ответил на введенные против него санкции ЕС

Актер Иван Охлобыстин поблагодарил ЕС за введенные в его отношении санкции

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Под ограничения подпал не только звезда «Интернов».

Против актера Ивана Охлобыстина Евросоюз (ЕС) ввел санкции. Звезда «Интернов» уже прокомментировал эту ситуацию в своем Telegram-канале.

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — написал актер.

Европейский союз ввел 14-й пакет антироссийских санкций. В этот раз в список попали многие артисты из РФ. Деятелей культуры обвинили «в участии в государственной пропаганде». Среди подпавших под ограничения не только Охлобыстин, но и автор и исполнитель песен SHAMAN, певица Полина Гагарина, а также журналист Арам Габрелянов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN попал в санкционный список Европейского союза. Артист прокомментировал это в своей привычной манере.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», — написал SHAMAN.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.