Самое оно в жаркий летний день! Рецепт традиционного лимонада

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Даже после одного глотка этого сладкого напитка можно избавиться от сухости во рту и ощутить свежесть!

Многие в жаркий летний день для утоления жажды пьют воду, чаще всего не газированную, не сладкую. Но забывают, что и лимонад отлично может избавить от сухости во рту и придать ощущение свежести.

В День лимонада, который отмечают 25 июня, издание 7Дней.ru рассказало рецепт простого в приготовлении традиционного домашнего напитка.

Ингредиенты:

Лимон — три штуки;

Лайм — две штуки;

Мята — один пучок;

Сахарный сироп — 70 миллилитров;

Вода — один литр;

Лед — 150 граммов.

Способ приготовления:

Для начала в графин необходимо выжать сок из лимонов и лайма, далее туда положить лед, сахарный сироп и листья мяты. Все перемешать и добавить нарезанные дольки лимона.

Следом залить все водой и снова перемешать. В отдельный стакан добавить также лед, кусочек лимона и листья мяты. Налить лимонад и украсить долькой лайма. Можно пробовать освежающий напиток!

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