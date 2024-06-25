Слабоумие и отвага: лихачи на катере устроили гонки в Петербурге
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Лихачи на катере устроили гонки в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Одно неловкое движение — и водитель или пассажиры остались бы без головы.
Что такое слабоумие в паре с отвагой - показали молодые люди в Петербурге. Они на катере устроили гонки по рекам и каналам. Скорость в водах Северной столицы ограничена восмью километрами в час. А тут намного больше, и транспортная полиция уже ищет лихачей.