Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Дело на контроле у главы администрации города.

Неизвестный устроил стрельбу на улице города Батайск в Ростовской области. Об этом сообщил представитель ГУМВД России по региону.

«Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта», — сказал представитель.

Глава администрации Батайска Роман Волошин сообщил в своем Telegram-канале, что по факту происшествия началась проверка. На месте работают сотрудники ОМВД.

Чиновник подчеркнул, что ситуацию расценивают не более чем бытовое хулиганство. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и сообщил, что взял ситуацию под свой контроль.

Telegram-каналы сообщают, что в момент происшествия на детской площадке вблизи от стрелка находились дети. Они бросились в разные стороны от испуга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженного мужчину задержали на парковке ТЦ «Суворовский» в Ростове-на-Дону.