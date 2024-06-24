«Вероятность прорабатывается»: Песков допустил встречу Путина и Эрдогана в Астане

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Президента России, тем временем, ждут в Турции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане возможна. Об этом он сказал РИА Новости.

«Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — отметил он.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан сказал в интервью телеканалу Habertürk, что Владимира Путина ждут на встречу в Турцию. Как раз возможность данного визита они бы и хотели обсудить в Астане.

«Мы ждем визита господина Путина в Турцию. Приглашения от господина президента (Реджепа Тайип Эрдогана) были, они открыты. У них (в России) и у нас (в Турции) был избирательный процесс. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться в ближайшие дни», — сказал он.

По предварительной информации, если встреча состоится, то речь пойдет о строительстве газового хаба в Турции и конфликте с Украиной.

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