Выбрала сторону: дочь Тома Круза и Кэти Холмс отказалась от фамилии отца

Фото: www.globallookpress.com / Fred Duval

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Что побудило девушку принять такое решение?

Дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури отказалась от фамилии знаменитого отца. Об этом сообщает издание Pagesix.com.

Окончившая в этом году школу 18-летняя девушка пожелала, чтобы в выпускном альбоме ее имя значилось как Сури Ноэль. На этот факт обратили внимание во время церемонии вручения аттестатов, куда девушка пришла вместе с матерью.

К слову, голливудского актера на торжестве не было. Зато папарацци заметили его в тот день на другом мероприятии — концерте певицы Тейлор Свифт.

Ноэль — второе имя Кэти Холмс. Они развелись с Крузом еще в 2012 году, с тех пор девочку воспитывала мать, а отец, как сообщается, в жизни ребенка практически не участвовал.

Примечательно, что в последнее время отказ от отца стал все более привычным делом для детей Голливуда. Шайло Джоли-Питт также отказалась от фамилии папы, и известно, что остальные дети из семьи планируют последовать ее примеру.

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