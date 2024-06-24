Восемь погибших: последняя информация о пожаре в офисном здании в подмосковном Фрязино

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязино

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС, ликвидируя оставшиеся очаги возгорания.

В результате пожара в многоэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино есть погибшие и пострадавшие. Главное о происшествии — в материале 5-tv.ru.

Как случилось

Информация о возгорании в восьмиэтажном здании по адресу: Заводской проезд, 2 поступила диспетчеру в 14:39. К моменту прибытия первого подразделения пожарных и спасателей на пятом этаже было сильное задымление. Затем огонь охватил четыре верхних этажа здания.

Пожару присвоили третий ранг сложности, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли более 130 сотрудников и 50 единиц техники МЧС. Также в тушении участвовали два вертолета Ка-32.

Во время ликвидации возгорания внутри охваченного огнем здания произошел взрыв, обрушивший перекрытия. Предположительно, взорвались газовые баллоны.

Первоначально сообщалось, что владелец объекта — НИИ «Платан», однако в организации заявили, что еще в середине 1990-х годов передали здание в частную собственность и на сегодня не имеют к нему никакого отношения.

Спасли одного

На момент пожара в здании были девять человек. По предварительным данным, восемь из них погибли. Только одного человека спасателям удалось вывести по лестничным маршам.

В сети появились кадры, на которых видно, как люди падали вниз из окон горящей многоэтажки. Известно, что двое мужчин погибли.

Один из очевидцев рассказал, что люди оказались заблокированы огнем на седьмом этаже. Им пришлось разбить окна, чтобы дышать, однако спуститься вниз они уже не могли.

Возбуждено уголовное дело

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам Воробьева, площади в здании арендовали 30 компаний, и на момент пожара сотрудники двух из них находились внутри.

Также губернатор сообщил, что здание находится в статусе банкротства, и на нем введено конкурсное управление. В числе арендаторов помещений - ИП и малые предприятия, которые занимаются упаковкой и легким производством.

Сейчас на месте пожара работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС, которые продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Подмосковья устанавливает обстоятельства случившегося.

Причина пожара во Фрязине

Как сообщает ТАСС, предварительно, причиной пожара в офисном здании стал аварийный режим работы электросети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к месту пожара во Фрязино Московской области направили второй вертолет.