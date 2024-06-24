Стало известно, почему Кейт Миддлтон не пришла на концерт Тейлор Свифт с семьей

Кейт Миддлтон во время концерта Тейлор Свифт в Лондоне сидела дома с сыном

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Больная онкологией принцесса проигнорировала выступление мировой знаменитости в отличие от супруга и старших детей.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время лондонского концерта американской певицы Тейлор Свифт находилась дома с шестилетним сыном Луи, который еще слишком мал для подобных мероприятий. Об этом сообщили в окружении супруги принца Уильяма.

«Принцесса Кейт, как ожидается, не будет посещать какие-либо будущие концерты Тейлор. Ее появление на King's Trooping the Colour еще не означает, что она возвращается к полному графику публичных выступлений. Так что не ожидайте увидеть Кейт Миддлтон ни на одном из оставшихся концертов Тейлор в Лондоне», — цитирует инсайдера Justjared.

Между тем принц Уэльский в компании старших детей — десятилетнего Джорджа и девятилетней Шарлотты — от души повеселился на концерте, дата которого совпала с его 42-летием.

О том, что королевская семья отлично провела время, свидетельствуют фотографии в блоге принца. Свифт также опубликовала у себя памятное селфи и написала к нему поздравление, адресованное наследнику короля Великобритании Карла III.

В свою очередь больная онкологией Миддлтон побывала на недавнем параде Trooping the Color. Принцесса выглядела бодрой и была, как всегда, шикарно одета. Однако, несмотря на то, что Миддлтон много улыбалась, после длительной подготовки и активного дня ей стало хуже.

В марте 2024 года Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить домыслы и панику среди британских подданных и тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на Западе не любят онкобольную Кейт Миддлтон.