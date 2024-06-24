«Безрассудная эскалация»: в США резко осудили удар ВСУ по Севастополю

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Россия «привлечет США к ответственности» за атаку американскими ракетами по ее гражданам, уверен Кеннеди-младший.

Удар киевского режима по Севастополю американскими ракетами ATACMS резко обостряет конфликт. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Очередная безрассудная эскалация со стороны американской марионетки — Украины», — написал он в соцсети X.

По словам политика, Россия «привлечет США к ответственности» за удар кассетными боеприпасами по гражданам Севастополя.

Украинские боевики атаковали Севастополь накануне, 23 июня. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты силами ПВО, одна взорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор города Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая обстановка в Крыму после теракта.