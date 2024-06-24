Компании «Кухня на районе» грозит штраф или приостановление деятельности

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Продукция сервиса по доставке готовой еды стала причиной массового заражения ботулизмом в нескольких регионах.

Люблинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на компанию «Локалкитчен» («Кухня на районе»), ей грозит штраф или приостановление деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Протокол на ООО „Локалкитчен“ зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», — цитирует агентство источник в суде.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения компании грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 дней.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе». За медицинской помощью обратились более 120 жителей столицы. В Московской области были госпитализированы 20 человек.

Позднее инфекцию выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Там госпитализировали 17 и 18 пациентов соответственно. Часть пациентов находились в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Было установлено, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ботулизм выявили еще в трех регионах России. В Ярославской области сообщается сразу о двух новых случаях, по одному — в Тамбовской в Костромской.