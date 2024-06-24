Еще одно несчастье в королевской семье: сестра Карла III госпитализирована

Фото: www.globallookpress.com / SelimSudheimer/face to face

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Чреда проблем в семье британских монархов не заканчивается.

Травму головы и сотрясение мозга диагностировали у сестры действующего короля Великобритании Карла III Анне. Издание The Guardian пишет, что незадолго до этого на нее напала лошадь.

Газета со ссылкой на источник сообщает, что Анна в данный момент находится под наблюдением врачей. Незначительные повреждения и сотрясение мозга, предположительно, Анна получила в парке Гаткомб в Глостершире, где находится ее поместье. Однако точную причину полученных травм медики не уточнили.

«Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль, в качестве меры предосторожности для наблюдения, она полностью и быстро выздоровеет», — опубликовали сообщение представители Букингемского дворца.

Отмечается, что сам Карл III осведомлен о происшествии и пожелал Анне скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайны королевской семьи всплыли наружу.