Второй вертолет направлен к месту пожара во Фрязино Московской области

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Официальный канал МЧС России/ mchs_official; 5-tv.ru

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По последним данным, два человека погибли, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Площадь пожара в здании, расположенном рядом с НИИ «Платан» во Фрязино Московской области, увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. К месту возгорания направлен уже второй вертолет Ка-32, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре во Фрязино поступило в 14:39. На момент прибытия первой группы спасателей наблюдалось сильное задымление на пятом этаже здания. Затем огонь распространился еще на несколько этажей. Сразу же было организовано спасение людей. Одного человека удалось вызволить, его вывели по лестничным маршам.

В настоящий момент на месте ЧП работают более 70 спасателей, привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время пожара во Фрязино погибли два человека. К настоящему времени стало известно о трех пострадавших, среди них — пожарные.

«34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ», — уточнил губернатор.

Также за помощью к медикам обратились двое пожарных, которые в момент тушения огня в здании во Фрязино отравились продуктами горения. От госпитализации они отказались. На месте продолжают работу 16 бригад скорой помощи.

Следователи тем временем возбудили по факту пожара во Фрязино уголовное дело. Контролировать расследование и результаты будет Щелковская городская прокуратура Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на 33-м километре МКАД произошел пожар в торговом здании.