Два человека погибли при крупном пожаре во Фрязино Московской области

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc

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К месту ЧП направлен вертолет.

Два человека погибли при пожаре в здании, расположенном рядом с НИИ «Платан» во Фрязино Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой», — написал он в своем Telegram-канале.

В МЧС России между тем добавили, что к месту пожара во Фрязино направлен вертолет Ка-32.

Сообщение о пожаре во Фрязино поступило в 14:39. На момент прибытия первой группы спасателей наблюдалось сильное задымление на пятом этаже здания. Сразу же было организовано спасение людей, которые находятся на верхних этажах. Одного человека уже удалось вызволить, его вывели по лестничным маршам.

По некоторым данным, огонь охватил около 3,5 тысяч квадратных метров здания во Фрязино.