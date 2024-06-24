Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Как отреагировал на это певец?

В 14-й пакет санкций Евросоюз включил российского автора и исполнителя песен SHAMAN. Артист прокомментировал это в своей привычной манере.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», — написал Ярослав Дронов в Telegram-канале.

Как нельзя кстати здесь вспоминается строчка из песни музыканта: «Я русский всему миру назло». Помимо SHAMAN в список вошли Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.

«Родной, это еще раз подтверждает, что твои песни достигают сердца людей во всем мире, а они боятся этого твоего влияния»;

«Ярослав, прими поздравления! Это успех!!! Твой вклад в поднятие русского духа признан на международном уровне»;

«Ты лучший! Просто знай это. И мы тебя очень любим. Твои песни позволяют держаться на плаву морально, объединяться, быть сильными, быть стойкими», — считают поклонники звезды.

Также под санкции ЕС подпали 116 физических и юридических лиц России. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против компаний из Казахстана, Киргизии, КНР, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN рассказал о секрете своего успеха.