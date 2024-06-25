Не постеснялись: ЕС собирается направить Киеву доходы от замороженных активов РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Венгрия назвала этот шаг бесстыдным нарушением красных линий.

Петер Сийярто раскритиковал решение Евросоюза использовать доходы от замороженных активов России для выделения военной помощи Украине почти на полтора миллиарда евро. О том, что главы МИД стран ЕС приняли такое решение, заявил МИД Венгрии по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт выступил резко против расширения военной помощи Украине. Но Евросоюз согласовал военную помощь в обход Венгрии.

«Решение ЕС направить доходы от замороженных российских активов Киеву в обход мнения Венгрии — это бесстыдное нарушение красных линий. А перенос подготовки украинских военных инструкторами стран ЕС на Украину — первый шаг к отправке туда западных войск!» — заявил Сийярто.

Стоит отметить, что Владимир Путин неоднократно заявлял: любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.