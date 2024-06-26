«Стараемся идти в ногу со временем»: звезды 90-х об изменениях в музыке

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В последнее время музыка 30-летней давности снова в тренде. Что помогает артистам оставаться популярными?

Для покорения определенных вершин, артисты проходят через огонь, воду и медные трубы. Но труднее всего не взобраться на олимп, а удержаться на нем. Знаменитости, которые как никто другой знают, что значит — быть на плаву десятки лет, поделились своим видением по этому вопросу. Успех музыкантов из 90-х заключается в умении помнить прошлое, ориентироваться на будущее и жить в настоящем. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке Ретро FM.

«Надо и о прошлом помнить, потому что прошлое формирует настоящее и будущее. И смотреть в будущее», — заявила солистка поп-группы «Лицей» Анастасия Макаревич.

Она с особой теплотой вспоминает «творческие времена». По ее словам, тогда было большое количество креативных идей, на которых и выстроился фундамент музыкальной индустрии.

«Также делаем и новые треки. Они, конечно же, в современном более формате, но в нашей стилистике, потому что очень важно, мне кажется, себе тоже не изменять», — рассказала артистка.

Мнение коллеги также поддержал и Роман Жуков. По его мнению, современные реалии тяжело игнорировать, так как артисты все равно ориентируются на нынешнее время.

«Я не считаю, что кто-то забывает настоящее, потому что даже все старые фильмы, которые показывают, ну, сделанные сейчас, они все равно привязаны к настоящему», — поделился экс-участник группы «Мираж».

Также российский музыкант уточнил, что подача имеет большое значение для тех артистов, что на сцене давно. Нужно уметь перестраиваться под тренды, не теряя себя и своей уникальности. Жуков считает, что текст песен сейчас имеет больше важности, чем раньше.

Помимо изменений в музыкальной индустрии, произошли и реформы в монетизации. Звезды, которые стали известными через черный пиар, у Сергея Аморалова вызывают раздражение. Артист посоветовал писать хорошую музыку и тогда не придется придумывать инфоповоды для того, чтобы напомнить о себе.

«Это мне очень не нравится. Я так это не люблю. Кто-то там одел супер-трусики — вот это супер-новость! Меня это очень раздражает», — добавил солист группы «Отпетые мошенники».

Иными словами, чтобы держаться на плаву, нужно делать качественную музыку, не терять уникальность и идти «в ногу со временем».

Ранее 5-tv.ru писал, что солист Uma2rman выступил вместе с уличными музыкантами в Москве.