«Актер погорелого театра»: почему дочь Легкоступовой винит Фирсова в смерти мамы

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистки не стало в августе 2020 года. Может ли ее муж быть причастен к трагедии?

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль уверена, что в смерти матери виноват ее бывший муж-тиран Юрий Фирсов. Об этом она рассказала Газета.ру.

«Моя мама попала в зависимые отношения с дешевым актером погорелого театра и абьюзером, который „вцепился“ в нее ради пиар-кампании своей яхтенно-прокатно-перевозочной темы. Эти отношения получили трагическую развязку», — поделилась Анэтта.

Она рассказала, что после смерти матери Фирсов начал издеваться над всей их семьей: оскорблял родню бывшей жены и применял к ним психологическое насилие.

Бриль не утверждает, что Фирсов может быть виновен в смерти Легоступовой, ожидая окончания расследования, но намекает, что перед «Божьим судом» ему ответить уж точно придется.

Артистки не стало в августе 2020 года. Причиной смерти называют закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Легкоступовой было всего 54 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анэтта Бриль раскрыла подробности жизни матери с мужем-тираном.