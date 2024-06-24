Не все так просто: чем вреден кофе с молоком

Врач-диетолог Денисова: кофе с молоком не очень полезен, но и не вреден

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Какие вещества содержатся в напитке?

Кофе с молоком — любимый тонизирующий напиток многих россиян. Однако, как гласят популярные слухи — такое сочетание намного вреднее чистого кофе. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова поговорила с изданием aif.ru и рассказала, как на самом деле кофе с молоком влияет на организм человека.

«Танины, которые содержатся в кофе, ухудшают всасывание минеральных веществ. В частности, кальция. Поэтому сочетание кофе с молоком (равно как и чая) не очень оправдано.

Но это совершенно не значит, что их нельзя употреблять вместе. Если вам нравится кофе с молоком, то не стоит от этого отказываться. Жестких запретов нет», — объясняет специалист.

А вот злоупотреблять напитком не стоит — врач предупредила, что суточная норма кофе составляет примерно 3-4 чашки, и лучше всего без сахара.

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