Политолог Рожнов: в Германии захотели связей с Россией, но доверять им не стоит

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Немецкая партия «Альтернатива для Германии» считает Россию спасительницей Европы от захватнического глобализма.

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» заявила о планах создать в Европарламенте «фракцию суверенитета» для дальнейшего налаживания связей с Россией. По словам руководителей движения, Европе угрожает агрессия глобалистских идеологий, главная цель которых заключается в том, чтобы лишить европейские народы права на самоопределение.

Как объяснил изданию aif.ru профессор кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов, в Германии уже давно наблюдаются русофильские настроения.

Сегодня европейские правые силы, недавно вполне удачно выступившие на выборах, будут активно продвигать в массы примирение с Россией, чтобы закрепить свои успехи и заложить фундамент для будущих политических побед.

«Инициатива „Альтернативы для Германии“ не только вполне актуальна, но и имеет достаточно высокие шансы на то, чтобы быть реализованной. Однако рассчитывать на то, что такая правая фракция будет непременно и в приоритетном порядке проводить пророссийскую политику, я думаю, не стоит», — высказался эксперт.

Более того, от набирающей популярность партии ждут решения и других насущных проблем Германии, таких как неконтролируемый приток мигрантов и ослабление влияния евробюрократии. Однако, несмотря на потенциально благоприятную для России обстановку в европейской внутренней политике, полностью полагаться на это не стоит.

Как пример можно вспомнить француженку Марин Ле Пен, которую многие воспринимали союзником России, а по итогу она выбрала путь поддержки Украины. Так что полагаться России все так же следует только на себя.

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