«Мы понимаем, кто за этим стоит»: как Россия ответит на атаку на Севастополь

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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МИД России сделал демарш американскому послу в связи с терактом. О трагедии высказались и в Кремле.

Российские власти знают, кто стоит за терактом в Севастополе. Вовлеченность США в атаку ВСУ будет иметь последствия. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую атаку в Крыму ракетную, мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. <…> Кстати, вам здесь можно обратиться как представителям СМИ — просто спрашивайте у моих коллег в Европе, прежде всего в Вашингтоне, у пресс-секретарей, зачем их правительства убивают российских детей?» — сказал он.

Песков также заявил, что нападение на Севастополь не может не иметь последствий. А вот какие именно — время покажет. Он также отметил, что не принимались решения о закрытии туристического сезона в Крыму.

После теракта в Севастополе в МИД России вызвали посла США в Москве Линн Трейси и сделали ей демарш в связи с новым преступлением Украины. Как сообщается на сайте российского министерства, Вашингтон и Киев несут равную ответственность за этот теракт.

«США <…> ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т. ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями», — говорится в сообщении.

В МИД России Трейси заявили, что США, «выдав разрешение на удары вглубь российской территории», поощряют пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до «последнего украинца». Эти шаги не останутся безнаказанными.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь

Боевики ВСУ атаковали Севастополь накануне, 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Как уточнял Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Севастополя рассказали о том, как пережили атаку ВСУ.