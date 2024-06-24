Главы государств направляют России соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; 5-tv.ru

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Однако не все страны решили высказать слова поддержи жителям РФ.

Появилась первая международная реакция на теракт в Дагестане. Генсек ШОС признался, что его потрясла эта новость, и назвал борьбу с террористами одним из ключевых направлений работы организации.

В МИД Китая осудили нападение на храмы и синагоги и подчеркнули, что терроризму не может быть оправданий. К соболезнованиям присоединился Израиль, Иран и другие страны.

Телеграммы уже направили мировые лидеры: президенты Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. Они пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и заявили, что намерены и дальше бороться с угрозой терроризма.

Но есть и те, от кого, россияне не дождались слов поддержки. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», рассказал пресс-секретарь президента России.

«Президент, я еще раз повторю, и вчера, и сегодня находится на постоянной связи и с силовым блоком, и с нашими медиками, и с Минздравом и дает все необходимые поручения. Это первое. Конечно же, эта работа в эти дни будет в постоянном режиме продолжаться. От недружественных стран никаких телеграмм не было, и слов осуждения мы тоже не слышали до сих пор», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теракты в Дагестане

Вечером 23 июня боевики с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

По последним данным, погибли 20 человек. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.