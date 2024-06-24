В Севастополе введен режим ЧС после террористической атаки ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Севастополе, где украинские войска накануне совершили теракт. Соответствующий указ подписал глава города Михаил Развожаев, документ опубликован на сайте местного правительства.

«Постановляю ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации», — говорится в нем.

Вместе с тем решено признать обстановку, сложившуюся в Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера. Руководителем ликвидации ЧС назначен первый заместитель Развожаева Алексей Парикин.

Указ губернатора Севастополя вступил в силу со дня его подписания, с 23 июня.

Атака боевиков ВСУ на Севостополь

Боевики ВСУ атаковали Севастополь накануне, 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 124 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США встали на сторону международного терроризма. Как заявил посол Анатолий Антонов, Вашингтон не сможет уйти от ответственности за теракт ВСУ.