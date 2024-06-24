Умерла легендарная 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева

Фото: © РИА Новости

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Она была заслуженным работником культуры России, а также заслуженным мастером спорта Советского Союза, соединяя в себе и любовь к теннису, и к журналистике.

Умерла легендарная советская теннисистка Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году жизни в Москве. Трагичной вестью поделился журналист Юрий Рост в своем Telegram-канале.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит. И вы знали ее. Дочь Владимира Дмитриева, великого сценографа, главного художника того довоенного МХАТа, друга Булгакова», — посвятил он трогательный пост.

Рост отметил, что Дмитриева была не только 18-кратной чемпионкой СССР по теннису, но и выдающимся спортивным комментатором и журналистом. Она была очень умная, добрая и образованная, лидер большой дружной семьи, состоящей из детей, внуков и правнуков.

Дмитриева была заслуженным работником культуры России, а также заслуженным мастером спорта СССР, соединяя в себе и любовь к теннису, и к журналистике. В 2004 году она была включена в российский Зал теннисной славы.