В России предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Какие еще наказания хотят ввести в КоАП за такое правонарушение?

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий наказание за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле, документ направлен на заключение в правительство России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу.

Так, предлагается за повторное административное правонарушение ввести наказание в виде наложения штрафа в размере десяти тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от одного до трех месяцев и конфискацией знака.

В отношении должностных лиц предлагается ввести штраф в размере 40 тысяч рублей, а также конфисковывать их авто. Что касается юрлиц, то их могут обязать выплатить миллион рублей. Конфискация ТС тоже предусматривается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России вводится штраф за принудительную высадку инвалидов из общественного транспорта. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России