В России предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид»
В Думе предложили лишать прав за повторную незаконную установку знака «инвалид»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Какие еще наказания хотят ввести в КоАП за такое правонарушение?
Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий наказание за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле, документ направлен на заключение в правительство России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу.
Так, предлагается за повторное административное правонарушение ввести наказание в виде наложения штрафа в размере десяти тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от одного до трех месяцев и конфискацией знака.
В отношении должностных лиц предлагается ввести штраф в размере 40 тысяч рублей, а также конфисковывать их авто. Что касается юрлиц, то их могут обязать выплатить миллион рублей. Конфискация ТС тоже предусматривается.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России вводится штраф за принудительную высадку инвалидов из общественного транспорта. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России