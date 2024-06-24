Теракт в Дагестане: последние подробности и хронология

Теракт в Дагестане стал крупнейшим за последние десять лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Боевики одновременно атаковали два города в регионе — Махачкалу и Дербент.

Теракт в Дагестане уже признали крупнейшим за последние десять лет. И, похоже, атака была тщательно спланирована! Радикалы разделились на две группы: одни атаковали Махачкалу, вторые в этот же момент — Дербент.

В числе нападавших оказалось сразу трое родственников главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который раньше и сам был полицейским. Всю хронологию страшных событий собрал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

На этих кадрах, снятых из окна жилого дома, террористы прячутся за машинами и ведут беспорядочный огонь. Уже на соседней улице полицейские вступили в бой с боевиками.

С другого ракурса отчетливо видны лица террористов, на которых не было ни масок, ни камуфляжа. В захваченной машине ДПС они явно искали боеприпасы. Сами вооружены американскими винтовками.

Такой дерзкой вылазки террористов в Дагестане не было последние лет десять. Террористы разделились на две группы: три атаковали Махачкалу, два боевика — Дербент. Теракт был тщательно продуман, преступники действовали сообща и почти синхронно в двух городах Дагестана.

В столице Дагестана боевики передвигались сначала на старой «семерке». Они остановились у наряда ГАИ и начали стрелять. Боевики подъехали, вышли в двух бронежилетах с автоматами, открыли огонь по сотрудникам полиции, которые дежурили на площади.

В какой-то момент боевики угнали автомобиль: остановили проезжавшую мимо машину и отобрали ключи, а после поехали в сторону церкви.

Выстрелы прозвучали и на одном из городских пляжей. Отдыхающие в панике стали бежать.

Момент ликвидации боевиков попал на видео. Сотрудники спецслужб буквально охотились за террористами по закоулкам. Несколько выстрелов — и преступники уничтожены.

Двоих ликвидировали, остался один. Он успел забежать в церковь. Чудом удалось спасти прихожан храма — 19 человек смогли укрыться от боевика. Никто из них не пострадал — силовикам удалось их вывести. После этого — спецназ начал активные действия.

Спустя несколько часов всех террористов удалось ликвидировать. По нашим данным среди террористов были сыновья и племянник главы одного из муниципалитетов Дагестана. Сейчас он задержан.

Бандиты посягнули на святое — атаковали религиозные храмы. Их целью явно были священнослужители.

Храмы они пытались поджечь и спалить. Выгорела половина здания синагоги в Дербенте. Здесь террористы убили охранника и открыли огонь по прибывшим полицейским.

Боевики подожгли и православный храм в Дербенте. Здесь погиб священник. Отец Николай встретил экстремистов на пороге и попытался помешать им войти, террористы его убили. В этом храме протоиерей прослужил 40 лет.

Боевики убили служителя алтаря, который когда-то стал прототипом священника в памятнике братству трех религий. Он установлен в центре Дербента.

О жертвах и пострадавших в результате чудовищной атаки — сообщил глава Дагестана.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал Сергей Меликов.

До сих пор на улицах Махачкалы и Дербента стоит бронетехника. Улицы в районе проведения спецоперации перекрыты. Кто именно стоит за этими атаками, пока сказать сложно. Но цель теракта очевидна — посеять панику и разрушить межконфессиональный мир в республике.