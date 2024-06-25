Вместо зарубежных курортов: где Харламов с женой проводят медовый месяц

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Возлюбленные связали себя узами брака 6 июня этого года.

Актриса Катерина Ковальчук и комик Гарик Харламов проводят свой медовый месяц в Сочи. Об этом супруга знаменитости сообщила в своем блоге в социальных сетях.

Звезда сериала «Повышая градус» опубликовала кадры со своим супругом. На одном из фото Ковальчук опускает ноги в бассейн с прозрачной водой, а затем показывает природный ландшафт, который ее окружает.

Актриса также показала, как молодожены прогуливаются среди природы, держась за руки. На 31-летней Ковальчук яркое белое платье, а также босоножки и сумочка — все в тон. Харламов же надел свою фирменную кепку, по которой 43-летнего комика знают фанаты.

Харламов и Ковальчук поженились 6 июня. Для комика этот брак стал третьим — в 2010 году он связал себя узами брака с Юлией Лещенко из Волгодонска. Девушку он сделал своей помощницей, однако ни рабочие, ни личные отношения их брак не смогли скрепить. Пара рассталась в 2013-м. В том же году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. Спустя семь лет они разошлись с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Асмус высмеяла новый брак Гарика Харламова — актриса развелась со звездой четыре года назад.