«Я хочу иногда беспорядочных связей»: Богатырева заподозрили в измене жене
Актера Марка Богатырева заметили в компании с другой девушкой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Неужели актеру стало скучно в браке?
Актера из сериала «Кухня» Марка Богатырева заподозрили в измене жене Татьяне Арнтгольц. Его заметили в компании с другой девушкой, с которой он довольно развязно танцевал. Об этом сообщили на одном из федеральных каналов.
В одном из столичных клубов актер проводил время с неизвестной дамой, его руки находились на ее бедрах, а на пальце не отсутствовало обручальное кольцо, что стало источником нового слуха — в звездной семье не все так гладко.
«Я хочу иногда беспорядочных связей. Что касается секса, для меня это чуть больше — это общение, это романтика, эстетство», — признался Богатырев.
По словам Марка, он не терпит рутины и не любит сидеть на одном месте. Однако на вопросы об измене ничего не отвечал и даже утверждал, что скоро собирается с семьей на отдых в Турцию.
Звезда сериала «Кухня» известен своей ветреностью, его даже подозревают в отношениях с Еленой Подкаминской, пока они снимались в одном проекте. Но актер такие подробности своей личной жизни оставляет в секрете.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Ольга Кузьмина сообщила в блоге, что крестила младшую дочь Миру-Марию.