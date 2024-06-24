Газманов о своей форме в 72 года: «Не могу выйти к зрителям с пузом и вялым»

Певец Газманов о внешности в 72 года: Не могу выйти к зрителям с пузом и вялым

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Народный артист России ведет активный образ жизни и совсем не соответствует возрасту, в который трудно поверить.

Через месяц народный артист РФ Олег Газманов отметит 73-й день рождения. Эти цифры кажутся ошибкой, если посмотреть на певца — из явных признаков старения у него разве что седина. Ни глубоких морщин, ни дряблой кожи, ни полноты…

Кроме того, Олег Михайлович бодр, активен, дает концерты и заряжает своей энергетикой поклонников, которые вдвое моложе. В чем его секрет? На этот вопрос он ответил журналистам одного из федеральных телеканалов.

По словам артиста, он просто не может позволить себе выглядеть плохо, не позволяет профессия. К тому же для поддержания хорошей формы нужно не так много — примерно 15 минут в день. График у Газманова предельно плотный, расписанный до секунды.

Он встает в четыре утра, чтобы все успеть, на длительные тренировки дня все равно не хватает. Остается лишь двигаться, следить за питанием и не переедать.

«Я не выйду к зрителям с пузом, вялым каким-то. Я понимаю, что я не выживу просто… Чем меньше ешь, тем дольше живешь. У меня такой принцип. Мало ем относительно некоторых моих друзей», — заявил музыкант.

Олег Михайлович рассказал, что в день у него не более трех приемов пищи, вечерний он иногда пропускает, зато завтракает и обедает плотно.

Недавно певец открыл для себя, что его рацион схож с модным сегодня интервальным голоданием. Поначалу, признался Газманов, может быть трудно засыпать на пустой желудок, но со временем вырабатывается привычка.

Главное, считает артист, заставить себя начать питаться правильно, а дальше поддерживать схему нетрудно. Несмотря на строгий режим, жесткими диетами он себя не мучает.

Не запрещает себе ни хорошего стейка, ни рюмочку горячительного. Ради хорошего красного вина, шутит музыкант, он согласен прожить на пять лет меньше.

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