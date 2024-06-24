Рекордный заказ: зачем ЕС наращивает свой военно-промышленный комплекс

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen; 5-tv.ru

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Главные инициаторы — Германия и Франция.

Евросоюз намерен кратно увеличить выпуск тяжелых вооружений и боеприпасов. «Известия» изучили новые госконтракты, которые заключили Франция и Германия.

Пятая республика намерена производить в четыре раза больше снарядов уже к 2026 году и нарастить выпуск самоходной артиллерии. А немецкий концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку боеприпасов крупного калибра. Выделенные деньги пойдут, в том числе, на строительство новых заводов.

Кроме того, оба государства заложили солидный бюджет для экспорта вооружений, в том числе на Украину. Военные эксперты считают, что Франция и Германия прямо сейчас борются за ведущую роль во всем европейском ВПК. При этом Берлин выступает за более глубокую интеграцию с НАТО, в то время как Париж, наоборот, стремится к автономии и большей независимости от Вашингтона.