Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне спецоперации на Украине.

Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты БПЛА несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения. В составе расчета — оператор дрона и инженер, заряды и до 20 ударных беспилотников.

Практика боевого применения показала, что самый надежный и легкий вариант крепления заряда, — обычный канцелярский скотч. С момента подъема в воздух дрон превращается в высокоточное и эффективное оружие. Сейчас расчеты FPV-дронов бригады морской пехоты с Камчатки поддерживают наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении специальной военной операции. Любые препятствия на пути продвигающихся войск сметают ударные беспилотники.

В этот раз задача была поддержать пехоту, отработать по опорному пункту. И она была выполнена. Все «птички» залетели в цель. Украинские нацисты, которые живые остались, позицию бросили и разбежались.

FPV-дрон может совершать рейды в глубокий тыл противника. Этот немецкий танк Leopard был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта. Это стало последним местом его стоянки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.