«Как будто фильм ужасов пересмотрел»: очевидец рассказал о теракте в Махачкале

Очевидец сообщил о панике людей во время теракта в Махачкале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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По словам местного жителя, после первых выстрелов людей охватила паника, но сотрудники полиции поддержали их и успокоили.

Очевидец перестрелки у православной церкви в Махачкале рассказал, что происходило в первые минуты теракта. Молодой человек вспомнил, как жителей района охватила паника, люди в ужасе выбегали из домов и искали спасения, до конца не понимая, что происходит. Ситуацию удалось сгладить сотрудникам полиции, которые быстро оцепили район и успокоили местных.

«Был хаос по городу очень сильный, такое нашествие, как будто фильм ужасов пересмотрел… И было очень шумно, было очень громко, жители страдали очень сильно… Горела церковь, горели провода, огонь перешел на провода, искрило очень сильно. Было очень ярко, осветило очень хорошо улицы. Светило и было дымно очень», — вспоминал парень.

Несмотря на то, что эпицентр трагедии был не критически близко, грохот сильно напугал махачкалинцев. Стрельбу очень было слышно настолько отчетливо, что людям казалось, будто огонь ведут по ним, доносились четкие звуки автоматных очередей. По словам очевидца, он увидел «очень много огня, очень много дыма, очень много ужаса».

Жители района выбегали из своих домов на улицу в слезах, несли на руках перепуганных детей. Молодой человек не видел, как из церкви спасали людей. Он пришел ближе к месту происшествия в надежде помочь пострадавшим, так как учится на врача, а значит, может оказаться полезным. Парень подчеркнул, что ситуацию урегулировали правоохранители.

«Сотрудники полиции очень хорошо, грамотно сделали свою работу, оцепили, по-моему, все улицы, сделали свою работу грамотно и в первую очередь оказали поддержку психологическую какую-то, помогли, успокоили», — сказал он.

Накануне террористы с автоматическим оружием в руках одновременно открыли огонь в двух дагестанских городах. В Дербенте нападению подверглись православная церковь и синагога, в последней начался пожар. В Махачкале были атакованы один из постов ДПС и церковь, она также загорелась. На данный момент известно о более 15 жертвах теракта и 25 пострадавших.

В числе погибших сотрудники правоохранительных органов и местные жители, охранник синагоги и священник — 66-летнему отцу Николаю Котельникову злоумышленники перерезали горло.

В республике создан оперативный штаб, объявлен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, все увеселительные мероприятия на ближайшее время отменены, работа силовиков продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в числе террористов, устроивших стрельбу в Махачкале, были сыновья крупного чиновника.