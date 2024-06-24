По меньшей мере шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Активная фаза контртеррористической операции в республике завершена.

По меньшей мере шесть боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Прежде власти региона заявляли о завершении активной фазы КТО, местные жители говорили журналистам, что звуки выстрелов на улицах уже не слышны. В Дербенте во многих домах и гостиницах пока нет света, в Махачкале в районе атакованной церкви людям позволили вернуться в их дома.

Накануне злоумышленники с автоматическим оружием в руках открыли стрельбу в двух дагестанских городах, примерно в одно время. В Дербенте в огне бандитов оказались православная церковь и синагога, в последней начался пожар, уничтоживший половину здания. В Махачкале преступники напали на один из постов ДПС и церковь, которую также подожгли. В здании помощи полиции, затаившись, ждали около 20 прихожан, их вскоре вывели в безопасное место.

На данный момент известно о девяти жертвах теракта и 25 пострадавших. В числе погибших сотрудники правоохранительных органов и местные жители, охранник синагоги и священник.

В республике создан оперативный штаб, объявлен режим контртеррористической операции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Все увеселительные мероприятия отменены до особого распоряжения, в районах нападения продолжает работать полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в числе террористов, устроивших стрельбу в Махачкале, были сыновья крупного чиновника.