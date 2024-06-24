Стрельба в Дербенте прекратилась, в Махачкале люди возвращаются в свои дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Террористы с автоматическим оружием минувшим вечером открыли огонь в двух городах Дагестана.

В центре Дербента больше не слышны выстрелы. По словам местных жителей, тишина продолжается около часа, однако во многих домах и гостиницах города до сих пор нет света. Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

По данным агентства, люди, проживающие в районе церкви в Махачкале, где также произошло нападение боевиков, возвращаются в свои дома. Правоохранители дали на это разрешение, но проезд к месту перестрелки все еще перекрыт.

Вечером 23 июня бандиты с автоматическим оружием в руках открыли огонь в двух городах Дагестана. Они обстреляли церковь и синагогу в Дербенте, в последней начался пожар, здание выгорело как минимум наполовину. В то же время произошло нападение на пост ДПС в Махачкале, также боевики атаковали церковь, которая вскоре вспыхнула. В ней прятались около 20 прихожан, силовикам удалось вывести их в безопасное место.

По последним данным, погибли девять человек, 25 были ранены, им оказывается медицинская помощь. Среди жертв правоохранители, мирные жители, охранник синагоги, а также 66-летний священник православной церкви (РПЦ) отец Николай Котельников.

Власти Дагестана создали оперативный штаб, в республике объявлен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Полицейские продолжают работу в районах нападения. Все увеселительные мероприятия в республике отменены до особого распоряжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди открывших стрельбу в Махачкале боевиков были сыновья задержанного главы Серкогалинского района Магомеда Омарова.