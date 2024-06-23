Два бандита ликвидированы в Дербенте

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Активная фаза контртеррористической операции в городе завершена.

Двое боевиков ликвидированы в Дербенте в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили представители Национального антитеррористического комитета (НАК). В заявлении отмечается, что активная фаза КТО в городе завершена. Силовики продолжают работу в районах, где произошло нападение.

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием открыли огонь в двух городах Дагестана. Они обстреляли церковь и синагогу в Дербенте, после чего скрылись. Погиб охранник. У наполовину сгоревшего здания все еще могут находиться злоумышленники, местных жителей просят не покидать дома без особого распоряжения.

В Махачкале преступники обстреляли церковь, убили священника, а также атаковали один из постов ДПС. Около 20 прихожан забаррикадировались внутри, после чего были выведены правоохранителями. Здание также охвачено пламенем, в районе продолжается бой между террористами и силовиками.

По последним данным, погибли девять человек, 25 были ранены. Власти Дагестана создали оперативный штаб, в республике объявлен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.