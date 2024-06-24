В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности после теракта в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Стрельба весь вечер раздавалась в двух городах республики — Махачкале и Дербенте.

В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в связи с терактами в Дагестане. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков. Он заверил, что ситуация в республике находится на постоянном контроле, правоохранители предпринимают все необходимые профилактические мероприятия.

Коков также предупредил сограждан о возможном распространении ложной информации с целью посеять панику. Он призвал доверять только проверенным источникам новостей и сохранять спокойствие. Глава Кабардино-Балкарии принес соболезнования семьям погибших и всем жителям братской республики Дагестан.

«Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности», — написал Коков.

По словам руководителя региона, сегодня терроризм «вновь показал свою бесчеловечную жестокость и беспринципность». Цель боевиков, отметил он, — нарушить межконфессиональный и межнациональный мир в Северо-Кавказском регионе.

«Этого врагам России сделать не удастся никогда, они получат самый жестокий отпор. Так было прежде, так оно будет и впредь», — сказал Коков.

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием открыли огонь в районе синагоги и церкви в Дербенте. В Махачкале выстрелы зазвучали у церкви и одного из постов ДПС. По последним данным, погибли девять человек, 25 были ранены. В республике объявлен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели начальника отдела полиции в Дербенте. Он прибыл на помощь коллегам, ведущим перестрелку с террористами.