Среди открывших стрельбу в Махачкале боевиков были сыновья главы Серкогалинского района
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сам чиновник был задержан.
Среди открывших стрельбу в Махачкале боевиков были два сына главы Серкогалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Ранее источник 5-tv.ru сообщил о задержании самого Омарова. Известно, что у него прошли обыски.
В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале. Сообщалось о жертвах и раненых среди сотрудников правоохранительных органов, служителей и местных.
В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции. В настоящее время известно о ликвидации четырех боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб в перестрелке с боевиками.